27.05.2025

Смотреть онлайн Everett Aquasox - Spokane Indians 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Everett AquasoxSpokane Indians . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Everett Aquasox
Завершен
3 : 4
27 мая 2025
Spokane Indians
Смотреть онлайн
Превью матча Everett Aquasox — Spokane Indians

Команда Everett Aquasox в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Spokane Indians, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Everett Aquasox, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Everett Aquasox
Everett Aquasox
Spokane Indians
Everett Aquasox
3 побед
2 побед
60%
40%
02.06.2025
Everett Aquasox
Everett Aquasox
13:4
Spokane Indians
Spokane Indians
Обзор
01.06.2025
Everett Aquasox
Everett Aquasox
3:6
Spokane Indians
Spokane Indians
Обзор
31.05.2025
Everett Aquasox
Everett Aquasox
8:3
Spokane Indians
Spokane Indians
Обзор
30.05.2025
Everett Aquasox
Everett Aquasox
9:8
Spokane Indians
Spokane Indians
Обзор
29.05.2025
Everett Aquasox
Everett Aquasox
2:10
Spokane Indians
Spokane Indians
Обзор
Комментарии к матчу
