28.05.2025
Смотреть онлайн Tri-City Dust Devils - Eugene Emeralds 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Tri-City Dust Devils — Eugene Emeralds . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 8
28 мая 2025
Превью матча Tri-City Dust Devils — Eugene Emeralds
История последних встреч
Tri-City Dust Devils
Eugene Emeralds
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
Tri-City Dust Devils
0:9
Eugene Emeralds
01.06.2025
Tri-City Dust Devils
5:6
Eugene Emeralds
31.05.2025
Tri-City Dust Devils
5:1
Eugene Emeralds
30.05.2025
Tri-City Dust Devils
10:3
Eugene Emeralds
29.05.2025
Tri-City Dust Devils
5:1
Eugene Emeralds
