28.05.2025

Смотреть онлайн Vancouver Canadians - Hillsboro Hops 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Vancouver CanadiansHillsboro Hops . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Vancouver Canadians
Завершен
15 : 4
28 мая 2025
Hillsboro Hops
Смотреть онлайн
Превью матча Vancouver Canadians — Hillsboro Hops

История последних встреч

Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
Hillsboro Hops
Vancouver Canadians
4 побед
2 побед
67%
33%
10.08.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
5:7
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
01.06.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
7:6
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
31.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
1:0
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
30.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
8:1
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
30.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
2:3
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
01.06.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
7:6
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
31.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
1:0
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
30.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
8:1
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
30.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
2:3
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
29.05.2025
Vancouver Canadians
Vancouver Canadians
9:5
Hillsboro Hops
Hillsboro Hops
Обзор
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA