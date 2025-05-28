28.05.2025
Смотреть онлайн Vancouver Canadians - Hillsboro Hops 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Vancouver Canadians — Hillsboro Hops . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
15 : 4
28 мая 2025
Превью матча Vancouver Canadians — Hillsboro Hops
История последних встреч
Vancouver Canadians
Hillsboro Hops
4 побед
2 побед
67%
33%
10.08.2025
Vancouver Canadians
5:7
Hillsboro Hops
01.06.2025
Vancouver Canadians
7:6
Hillsboro Hops
31.05.2025
Vancouver Canadians
1:0
Hillsboro Hops
30.05.2025
Vancouver Canadians
8:1
Hillsboro Hops
30.05.2025
Vancouver Canadians
2:3
Hillsboro Hops
