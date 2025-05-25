25.05.2025
Смотреть онлайн Hillsboro Hops - Everett Aquasox 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Hillsboro Hops — Everett Aquasox . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 3
25 мая 2025
Превью матча Hillsboro Hops — Everett Aquasox
История последних встреч
Hillsboro Hops
Everett Aquasox
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Hillsboro Hops
5:4
Everett Aquasox
Комментарии к матчу