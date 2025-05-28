Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес : Cerro Porteno — 17 де Агосто . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Cerro Porteno — 17 де Агосто

Команда Cerro Porteno в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда 17 де Агосто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды 17 де Агосто, в том матче победу одержали гостьи.