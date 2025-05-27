Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : San Jose Giants — Inland Empire 66Ers . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча San Jose Giants — Inland Empire 66Ers

Команда San Jose Giants в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды San Jose Giants, в том матче победу одержали гостьи.