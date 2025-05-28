Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Modesto Nuts — R. Cucamonga Quakes . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени .

Превью матча Modesto Nuts — R. Cucamonga Quakes

Команда Modesto Nuts в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда R. Cucamonga Quakes, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Modesto Nuts, в том матче победу одержали хозяева.