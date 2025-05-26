26.05.2025
Смотреть онлайн Visalia Rawhide - Лейк Элсинор 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Visalia Rawhide — Лейк Элсинор . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Превью матча Visalia Rawhide — Лейк Элсинор
История последних встреч
Visalia Rawhide
Лейк Элсинор
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Visalia Rawhide
1:7
Лейк Элсинор
Комментарии к матчу