26.05.2025

Смотреть онлайн Inland Empire 66Ers - Modesto Nuts 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Inland Empire 66ErsModesto Nuts . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Inland Empire 66Ers
Завершен
2 : 8
26 мая 2025
Modesto Nuts
Превью матча Inland Empire 66Ers — Modesto Nuts

Команда Inland Empire 66Ers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Inland Empire 66Ers, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Inland Empire 66Ers
Inland Empire 66Ers
Modesto Nuts
Inland Empire 66Ers
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Inland Empire 66Ers
Inland Empire 66Ers
7:5
Modesto Nuts
Modesto Nuts
