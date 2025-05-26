26.05.2025
Смотреть онлайн Stockton Ports - R. Cucamonga Quakes 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Stockton Ports — R. Cucamonga Quakes . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:09 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
10 : 3
26 мая 2025
Превью матча Stockton Ports — R. Cucamonga Quakes
История последних встреч
Stockton Ports
R. Cucamonga Quakes
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Stockton Ports
2:9
R. Cucamonga Quakes
Комментарии к матчу