19.05.2025

Смотреть онлайн R. Cucamonga Quakes - Inland Empire 66Ers 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: R. Cucamonga QuakesInland Empire 66Ers . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Низшая лига по бейсболу
R. Cucamonga Quakes
Завершен
8 : 0
19 мая 2025
Inland Empire 66Ers
Превью матча R. Cucamonga Quakes — Inland Empire 66Ers

Команда R. Cucamonga Quakes в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Inland Empire 66Ers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды R. Cucamonga Quakes, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

R. Cucamonga Quakes
R. Cucamonga Quakes
Inland Empire 66Ers
R. Cucamonga Quakes
2 побед
1 победа
67%
33%
18.05.2025
R. Cucamonga Quakes
R. Cucamonga Quakes
3:7
Inland Empire 66Ers
Inland Empire 66Ers
Обзор
17.05.2025
R. Cucamonga Quakes
R. Cucamonga Quakes
9:2
Inland Empire 66Ers
Inland Empire 66Ers
Обзор
16.05.2025
R. Cucamonga Quakes
R. Cucamonga Quakes
9:5
Inland Empire 66Ers
Inland Empire 66Ers
Обзор
Комментарии к матчу
