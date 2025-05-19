Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Stockton Ports — San Jose Giants . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:09 по московскому времени .

Превью матча Stockton Ports — San Jose Giants

Команда Stockton Ports в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда San Jose Giants, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Stockton Ports, в том матче победу одержали хозяева.