01.06.2025
Смотреть онлайн Лаудон Юнайтед - Луисвилль Сити 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Лаудон Юнайтед — Луисвилль Сити . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Segra Field.
МСК, Стадион: Segra Field
USA USL League One Cup
Лаудон Юнайтед
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Луисвилль Сити
Луисвилль Сити
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Лаудон Юнайтед FC - 1-ый Гол
Луисвилль Сити - Угловой
Луисвилль Сити - 2-ой Гол
27'
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
32'
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
37'
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
53'
Луисвилль Сити - Угловой
59'
Лаудон Юнайтед FC - 3-ий Гол
80'
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90'
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90+4'
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90+6'
Луисвилль Сити - Угловой
Превью матча Лаудон Юнайтед — Луисвилль Сити
Статистика матча
Владение мячом
59%
41%
Атаки
114
102
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
15
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу