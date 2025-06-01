Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Лаудон Юнайтед - Луисвилль Сити 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Лаудон ЮнайтедЛуисвилль Сити . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Segra Field.

МСК, Стадион: Segra Field
USA USL League One Cup
Лаудон Юнайтед
14'
59'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Луисвилль Сити
20'
Смотреть онлайн
Лаудон Юнайтед FC icon
14'
Луисвилль Сити icon
20'
Счет после первого тайма 1:1
Лаудон Юнайтед FC icon
59'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Лаудон Юнайтед FC - 1-ый Гол
20'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
20'
Луисвилль Сити - 2-ой Гол
27'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
32'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
37'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
59'
Лаудон Юнайтед FC - 3-ий Гол
80'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90+4'
Угловой
Лаудон Юнайтед FC - Угловой
90+6'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Лаудон Юнайтед — Луисвилль Сити

Статистика матча

Владение мячом
Лаудон Юнайтед Лаудон Юнайтед
59%
Луисвилль Сити Луисвилль Сити
41%
Атаки
114
102
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
15
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
