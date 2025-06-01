01.06.2025
Смотреть онлайн Риверхаундс - Rhode Island FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Риверхаундс — Rhode Island FC . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Highmark Stadium.
МСК, Стадион: Highmark Stadium
USA USL League One Cup
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Rhode Island FC
19'
Текстовая трансляция
5'
Rhode Island FC - Угловой
19'
Rhode Island FC - 1-ый Гол
26'
Риверхаундс - Угловой
27'
Риверхаундс - Угловой
30'
Риверхаундс - Угловой
33'
Риверхаундс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
77'
Риверхаундс - Угловой
87'
Rhode Island FC - Угловой
90+1'
Риверхаундс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,4
Превью матча Риверхаундс — Rhode Island FC
История последних встреч
Риверхаундс
Rhode Island FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Риверхаундс
2:0
Rhode Island FC
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
102
67
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу