01.06.2025
Смотреть онлайн Талса - Бирмингем Легион 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Талса — Бирмингем Легион . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Oneok Field.
МСК, Стадион: Oneok Field
USA USL League One Cup
Талса
62'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Бирмингем Легион
59'
68'
Счет после первого тайма 0:0
Талса
62'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
21'
Талса - Угловой
33'
Талса - Угловой
38'
Талса - Угловой
59'
Бирмингем Легион FC - 1-ый Гол
62'
Талса - 2-ой Гол
68'
Бирмингем Легион FC - 3-ий Гол
76'
Талса - Угловой
84'
Талса - Угловой
90+2'
Талса - Угловой
Превью матча Талса — Бирмингем Легион
История последних встреч
Талса
Бирмингем Легион
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.09.2025
Талса
1:1
Бирмингем Легион
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
111
76
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу