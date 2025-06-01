Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Талса - Бирмингем Легион 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: ТалсаБирмингем Легион . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Oneok Field.

МСК, Стадион: Oneok Field
USA USL League One Cup
Талса
62'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Бирмингем Легион
59'
68'
Счет после первого тайма 0:0
Бирмингем Легион FC icon
59'
Талса icon
62'
Бирмингем Легион FC icon
68'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Талса - Угловой
33'
Угловой
Талса - Угловой
38'
Угловой
Талса - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Бирмингем Легион FC - 1-ый Гол
62'
Талса - 2-ой Гол
68'
Бирмингем Легион FC - 3-ий Гол
76'
Угловой
Талса - Угловой
84'
Угловой
Талса - Угловой
90+2'
Угловой
Талса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Талса — Бирмингем Легион

История последних встреч

Талса
Талса
Бирмингем Легион
Талса
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.09.2025
Талса
Талса
1:1
Бирмингем Легион
Бирмингем Легион
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Талса Талса
52%
Бирмингем Легион Бирмингем Легион
48%
Атаки
111
76
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
