01.06.2025
Смотреть онлайн Эль-Пасо Локомотив - Колорадо-Спрингс 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Эль-Пасо Локомотив — Колорадо-Спрингс . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юго-Запад Юниверсити парк.
МСК, Стадион: Юго-Запад Юниверсити парк
USA USL League One Cup
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Колорадо-Спрингс
33'
Текстовая трансляция
33'
Колорадо-Спрингс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Колорадо-Спрингс - Угловой
56'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
58'
Эль-Пасо Локомотив - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Эль-Пасо Локомотив — Колорадо-Спрингс
Статистика матча
Владение мячом
45%
Атаки
101
111
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
0
1
Комментарии к матчу