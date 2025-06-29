Смотреть онлайн Окленд Рутс - Монтерей Бей 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Окленд Рутс — Монтерей Бей . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Laney College Football Stadium.
Превью матча Окленд Рутс — Монтерей Бей
Команда Окленд Рутс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Окленд Рутс, в том матче победу одержали хозяева.