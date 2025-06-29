Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Окленд Рутс - Монтерей Бей 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Окленд РутсМонтерей Бей . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Laney College Football Stadium.

МСК, Стадион: Laney College Football Stadium
USA USL League One Cup
Окленд Рутс
17'
59'
Завершен
2 : 1
29 июня 2025
Монтерей Бей
86'
Смотреть онлайн
Окленд Рутс icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Окленд Рутс icon
59'
Монтерей Бей FC icon
86'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
17'
Окленд Рутс - 1-ый Гол
27'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
30'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
33'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
34'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Окленд Рутс - Угловой
59'
Окленд Рутс - 2-ой Гол
66'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
78'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
85'
Угловой
Монтерей Бей FC - Угловой
86'
Монтерей Бей FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Окленд Рутс — Монтерей Бей

Команда Окленд Рутс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Окленд Рутс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Окленд Рутс
Окленд Рутс
Монтерей Бей
Окленд Рутс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Окленд Рутс
Окленд Рутс
1:0
Монтерей Бей
Монтерей Бей
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Окленд Рутс Окленд Рутс
49%
Монтерей Бей Монтерей Бей
51%
Атаки
71
73
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
