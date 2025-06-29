Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Оранж Каунти - Сакраменто Репаблик 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Оранж КаунтиСакраменто Репаблик . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Championship Soccer Stadium at the Orange County Great Park.

МСК, Стадион: Championship Soccer Stadium at the Orange County Great Park
USA USL League One Cup
Оранж Каунти
90+5'
Завершен
1 : 0
29 июня 2025
Сакраменто Репаблик
Счет после первого тайма 0:0
Оранж Каунти icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
40'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
43'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
76'
Угловой
Оранж Каунти - Угловой
85'
Угловой
Сакраменто Репаблик - Угловой
90+5'
Оранж Каунти - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Оранж Каунти — Сакраменто Репаблик

Статистика матча

Владение мячом
Оранж Каунти Оранж Каунти
46%
Сакраменто Репаблик Сакраменто Репаблик
54%
Атаки
92
91
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу
