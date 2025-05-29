29.05.2025
Смотреть онлайн Монтерей Бей - Spokane Velocity FC 29.05.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Монтерей Бей — Spokane Velocity FC . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cardinale Stadium.
МСК, Стадион: Cardinale Stadium
USA USL League One Cup
Монтерей Бей
5'
Завершен
1 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
5'
Монтерей Бей FC - 1-ый Гол
42'
Spokane Velocity FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Spokane Velocity FC - Угловой
81'
Spokane Velocity FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Монтерей Бей — Spokane Velocity FC
Статистика матча
Владение мячом
42%
Атаки
107
113
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
4
19
Удары в створ ворот
2
1
