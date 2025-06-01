01.06.2025
Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Детройт Сити 01.06.2025. Прямая трансляция
МСК
USA USL League One Cup
Portland Hearts of Pine
5'
28'
79'
85'
Завершен
4 : 2
01 июня 2025
Детройт Сити
52'
81'
Детройт Сити FC
52'
Детройт Сити FC
81'
Текстовая трансляция
5'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
16'
Детройт Сити FC - Угловой
23'
Детройт Сити FC - Угловой
28'
Portland Hearts of Pine - 2-ой Гол
30'
Детройт Сити FC - Угловой
32'
Детройт Сити FC - Угловой
34'
Детройт Сити FC - Угловой
52'
Детройт Сити FC - 3-ий Гол
57'
Детройт Сити FC - Угловой
58'
Детройт Сити FC - Угловой
59'
Детройт Сити FC - Угловой
78'
Детройт Сити FC - Угловой
79'
Portland Hearts of Pine - 4-ый Гол
81'
Детройт Сити FC - 5-ый Гол
85'
Portland Hearts of Pine - 6-ый Гол
90+1'
Portland Hearts of Pine - Угловой
90+4'
Детройт Сити FC - Угловой
Превью матча Portland Hearts of Pine — Детройт Сити
Статистика матча
Владение мячом
69%
Атаки
72
88
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
10
