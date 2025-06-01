Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Детройт Сити 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Portland Hearts of PineДетройт Сити . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
USA USL League One Cup
Portland Hearts of Pine
5'
28'
79'
85'
Завершен
4 : 2
01 июня 2025
Детройт Сити
52'
81'
Portland Hearts of Pine icon
5'
Portland Hearts of Pine icon
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Детройт Сити FC icon
52'
Portland Hearts of Pine icon
79'
Детройт Сити FC icon
81'
Portland Hearts of Pine icon
85'
Матч закончился со счётом 4:2 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
16'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
23'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
28'
Portland Hearts of Pine - 2-ой Гол
30'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
32'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
34'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
52'
Детройт Сити FC - 3-ий Гол
57'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
58'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
59'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
78'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
79'
Portland Hearts of Pine - 4-ый Гол
81'
Детройт Сити FC - 5-ый Гол
85'
Portland Hearts of Pine - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
90+4'
Угловой
Детройт Сити FC - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 1,1

Превью матча Portland Hearts of Pine — Детройт Сити

Статистика матча

Владение мячом
Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine
31%
Детройт Сити Детройт Сити
69%
Атаки
72
88
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу
