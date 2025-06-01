01.06.2025
Смотреть онлайн Чарльстон - Гринвилл Триумф 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Чарльстон — Гринвилл Триумф . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе MUSC Health Stadium.
МСК, Стадион: MUSC Health Stadium
USA USL League One Cup
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Гринвилл Триумф
44'
Текстовая трансляция
8'
Чарльстон - Угловой
16'
Чарльстон - Угловой
23'
Чарльстон - Угловой
44'
Гринвилл Триумф - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
56'
Чарльстон - Угловой
73'
Чарльстон - Угловой
81'
Чарльстон - Угловой
84'
Чарльстон - Угловой
87'
Чарльстон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Превью матча Чарльстон — Гринвилл Триумф
Статистика матча
Владение мячом
73%
27%
Атаки
145
80
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу