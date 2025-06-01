01.06.2025
Смотреть онлайн Чаттаноога Ред Вулвс - ФК Форвард Мадисон 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Чаттаноога Ред Вулвс — ФК Форвард Мадисон . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе David Stanton Field.
МСК, Стадион: David Stanton Field
USA USL League One Cup
Завершен
5 : 3
01 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
2'
Чаттаноога Ред Вулвс - 1-ый Гол
13'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
13'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
21'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
28'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
30'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
42'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
55'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
62'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
71'
ФК Форвард Мадисон - 2-ой Гол
90+2'
ФК Форвард Мадисон - Угловой
Превью матча Чаттаноога Ред Вулвс — ФК Форвард Мадисон
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
101
116
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу