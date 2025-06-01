Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Чаттаноога Ред Вулвс - ФК Форвард Мадисон 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Чаттаноога Ред ВулвсФК Форвард Мадисон . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе David Stanton Field.

МСК, Стадион: David Stanton Field
USA USL League One Cup
Чаттаноога Ред Вулвс
2'
Завершен
5 : 3
01 июня 2025
ФК Форвард Мадисон
71'
Чаттаноога Ред Вулвс icon
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
ФК Форвард Мадисон icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
2'
Чаттаноога Ред Вулвс - 1-ый Гол
13'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
13'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
21'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
28'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
30'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
42'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
55'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
62'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
71'
ФК Форвард Мадисон - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3

Превью матча Чаттаноога Ред Вулвс — ФК Форвард Мадисон

История последних встреч

Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
ФК Форвард Мадисон
Чаттаноога Ред Вулвс
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
12.10.2025
ФК Форвард Мадисон
ФК Форвард Мадисон
2:1
Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
Обзор
07.08.2025
Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
2:1
ФК Форвард Мадисон
ФК Форвард Мадисон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чаттаноога Ред Вулвс Чаттаноога Ред Вулвс
28%
ФК Форвард Мадисон ФК Форвард Мадисон
72%
Атаки
101
116
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
