01.06.2025
МСК, Стадион: City Stadium
USA USL League One Cup
Завершен
0 : 1
01 июня 2025
Сев. Каролина
82'
Текстовая трансляция
7'
Ричмонд Кикерс - Угловой
12'
Сев. Каролина - Угловой
16'
Ричмонд Кикерс - Угловой
22'
Ричмонд Кикерс - Угловой
36'
Ричмонд Кикерс - Угловой
39'
Сев. Каролина - Угловой
39'
Сев. Каролина - Угловой
42'
Ричмонд Кикерс - Угловой
45'
Ричмонд Кикерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Сев. Каролина - Угловой
49'
Сев. Каролина - Угловой
56'
Ричмонд Кикерс - Угловой
62'
Сев. Каролина - Угловой
62'
Сев. Каролина - Угловой
65'
Сев. Каролина - Угловой
69'
Сев. Каролина - Угловой
70'
Сев. Каролина - Угловой
82'
Сев. Каролина - 1-ый Гол
90+4'
Ричмонд Кикерс - Угловой
90+5'
Ричмонд Кикерс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
88
102
Угловые
9
10
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
4
7
