01.06.2025

Смотреть онлайн Майами - FC Naples 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: МайамиFC Naples . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Riccardo Silva Stadium.

МСК, Стадион: Riccardo Silva Stadium
USA USL League One Cup
Майами
36'
50'
77'
Завершен
3 : 2
01 июня 2025
FC Naples
45'
47'
Смотреть онлайн
Майами FC icon
36'
FC Naples icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
FC Naples icon
47'
Майами FC icon
50'
Майами FC icon
77'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Майами FC - Угловой
7'
Угловой
FC Naples - Угловой
7'
Угловой
FC Naples - Угловой
16'
Угловой
FC Naples - Угловой
36'
Угловой
Майами FC - Угловой
36'
Майами FC - 1-ый Гол
40'
Угловой
Майами FC - Угловой
44'
Угловой
FC Naples - Угловой
45'
FC Naples - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
FC Naples - 3-ий Гол
50'
Майами FC - 4-ый Гол
61'
Угловой
FC Naples - Угловой
62'
Угловой
FC Naples - Угловой
63'
Угловой
Майами FC - Угловой
70'
Угловой
Майами FC - Угловой
77'
Майами FC - 5-ый Гол
87'
Угловой
Майами FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Майами — FC Naples

Статистика матча

Владение мячом
Майами Майами
58%
FC Naples FC Naples
42%
Атаки
126
92
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
