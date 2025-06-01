01.06.2025
Смотреть онлайн Майами - FC Naples 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Майами — FC Naples . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Riccardo Silva Stadium.
МСК, Стадион: Riccardo Silva Stadium
USA USL League One Cup
Текстовая трансляция
3'
Майами FC - Угловой
7'
FC Naples - Угловой
7'
FC Naples - Угловой
16'
FC Naples - Угловой
36'
Майами FC - Угловой
36'
Майами FC - 1-ый Гол
40'
Майами FC - Угловой
44'
FC Naples - Угловой
45'
FC Naples - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
FC Naples - 3-ий Гол
50'
Майами FC - 4-ый Гол
61'
FC Naples - Угловой
62'
FC Naples - Угловой
63'
Майами FC - Угловой
70'
Майами FC - Угловой
77'
Майами FC - 5-ый Гол
87'
Майами FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Майами — FC Naples
Статистика матча
Комментарии к матчу