01.06.2025

Смотреть онлайн Раудиз - ФК Саут Джорджия Тормента 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: РаудизФК Саут Джорджия Тормента . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al Lang Stadium.

МСК, Стадион: Al Lang Stadium
USA USL League One Cup
Раудиз
79'
90+4'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
ФК Саут Джорджия Тормента
28'
Смотреть онлайн
ФК Саут Джорджия Тормента icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Раудиз icon
79'
Раудиз icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Раудиз - Угловой
28'
ФК Саут Джорджия Тормента - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
48'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
63'
Угловой
Раудиз - Угловой
79'
Раудиз - 2-ой Гол
90+4'
Раудиз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Раудиз — ФК Саут Джорджия Тормента

Статистика матча

Владение мячом
Раудиз Раудиз
62%
ФК Саут Джорджия Тормента ФК Саут Джорджия Тормента
38%
Атаки
88
66
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
