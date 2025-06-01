01.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Раудиз — ФК Саут Джорджия Тормента . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Al Lang Stadium.
МСК, Стадион: Al Lang Stadium
USA USL League One Cup
Раудиз
79'
90+4'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Раудиз
79'
Раудиз
90+4'
Текстовая трансляция
11'
Раудиз - Угловой
28'
ФК Саут Джорджия Тормента - 1-ый Гол
45+1'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
48'
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
63'
Раудиз - Угловой
79'
Раудиз - 2-ой Гол
90+4'
Раудиз - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Раудиз — ФК Саут Джорджия Тормента
Статистика матча
Владение мячом
62%
Атаки
88
66
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
1
