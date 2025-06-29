29.06.2025
Смотреть онлайн Талса - Чаттаноога Ред Вулвс 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Талса — Чаттаноога Ред Вулвс . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Oneok Field.
МСК, Стадион: Oneok Field
USA USL League One Cup
Талса
21'
36'
51'
62'
Завершен
4 : 1
29 июня 2025
Талса
21'
Талса
36'
Счет после первого тайма 2:1
Талса
51'
Талса
62'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
13'
Чаттаноога Ред Вулвс - 1-ый Гол
14'
Талса - Угловой
21'
Талса - 2-ой Гол
36'
Талса - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
51'
Талса - 4-ый Гол
62'
Талса - 5-ый Гол
82'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
90'
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча Талса — Чаттаноога Ред Вулвс
Статистика матча
Владение мячом
64%
Атаки
115
84
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу