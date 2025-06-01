01.06.2025
Смотреть онлайн Шарлотт Индепенденс - Lexington SC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Шарлотт Индепенденс — Lexington SC . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ramblewood Soccer Complex.
МСК, Стадион: Ramblewood Soccer Complex
USA USL League One Cup
Шарлотт Индепенденс
55'
90+3'
Завершен
6 : 4
01 июня 2025
Lexington SC
18'
50'
Lexington SC
18'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,3
Lexington SC
50'
Шарлотт Индепенденс
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,3
Текстовая трансляция
11'
Lexington SC - Угловой
18'
Lexington SC - 1-ый Гол
20'
Lexington SC - Угловой
25'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
44'
Lexington SC - Угловой
45'
Lexington SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,3
47'
Lexington SC - Угловой
50'
Lexington SC - 2-ой Гол
55'
Шарлотт Индепенденс - 3-ий Гол
57'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
59'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
60'
Lexington SC - Угловой
67'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
90+3'
Шарлотт Индепенденс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,3
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
132
119
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
6
5
