Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Нью-Йорк Метс — Нью-Йорк Янкиз . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .

Превью матча Нью-Йорк Метс — Нью-Йорк Янкиз

Команда Нью-Йорк Метс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Нью-Йорк Метс, в том матче победу одержали хозяева.