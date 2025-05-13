13.05.2025
Смотреть онлайн ФК Лайонс - Женщины - Брисбен Сити - Женщины 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: ФК Лайонс - Женщины — Брисбен Сити - Женщины, 8 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lions FC Stadium.
МСК, 8 тур, Стадион: Lions FC Stadium
Australia NPL Queensland Women
Завершен
0 : 0
13 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
14'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
32'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
34'
ФК Лайонс - Женщины - Угловой
34'
ФК Лайонс - Женщины - Угловой
40'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
41'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
44'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
76'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
78'
ФК Лайонс - Женщины - Угловой
83'
ФК Лайонс - Женщины - Угловой
86'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
Превью матча ФК Лайонс - Женщины — Брисбен Сити - Женщины
История последних встреч
ФК Лайонс - Женщины
Брисбен Сити - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Брисбен Сити - Женщины
3:2
ФК Лайонс - Женщины
Статистика матча
Атаки
110
110
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
5
4
Игры 8 тур
