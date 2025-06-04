04.06.2025
Смотреть онлайн Birmingham Barons - Mobile Baybears 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Birmingham Barons — Mobile Baybears . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 3
04 июня 2025
Превью матча Birmingham Barons — Mobile Baybears
История последних встреч
Birmingham Barons
Mobile Baybears
0 побед
1 победа
0%
100%
04.06.2025
Birmingham Barons
0:1
Mobile Baybears
Комментарии к матчу