29.05.2025
Смотреть онлайн Birmingham Barons - Tennessee Smokies 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Birmingham Barons — Tennessee Smokies . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Отложен
- : -
29 мая 2025
Превью матча Birmingham Barons — Tennessee Smokies
История последних встреч
Birmingham Barons
Tennessee Smokies
3 побед
3 побед
50%
50%
01.06.2025
Tennessee Smokies
4:8
Birmingham Barons
01.06.2025
Tennessee Smokies
1:2
Birmingham Barons
31.05.2025
Tennessee Smokies
8:7
Birmingham Barons
30.05.2025
Birmingham Barons
2:0
Tennessee Smokies
30.05.2025
Tennessee Smokies
1:0
Birmingham Barons
