29.05.2025
Смотреть онлайн Montgomery Biscuits - Pensacola Blue Wahoos 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Montgomery Biscuits — Pensacola Blue Wahoos . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 1
29 мая 2025
Превью матча Montgomery Biscuits — Pensacola Blue Wahoos
История последних встреч
Montgomery Biscuits
Pensacola Blue Wahoos
4 побед
1 победа
80%
20%
10.08.2025
Montgomery Biscuits
3:2
Pensacola Blue Wahoos
01.06.2025
Montgomery Biscuits
2:6
Pensacola Blue Wahoos
01.06.2025
Montgomery Biscuits
6:4
Pensacola Blue Wahoos
31.05.2025
Montgomery Biscuits
3:1
Pensacola Blue Wahoos
30.05.2025
Montgomery Biscuits
6:1
Pensacola Blue Wahoos
Комментарии к матчу