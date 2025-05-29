Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Montgomery Biscuits - Pensacola Blue Wahoos 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Montgomery BiscuitsPensacola Blue Wahoos . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Montgomery Biscuits
Завершен
3 : 1
29 мая 2025
Pensacola Blue Wahoos
Смотреть онлайн
Превью матча Montgomery Biscuits — Pensacola Blue Wahoos

История последних встреч

Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
Pensacola Blue Wahoos
Montgomery Biscuits
4 побед
1 победа
80%
20%
10.08.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
3:2
Pensacola Blue Wahoos
Pensacola Blue Wahoos
Обзор
01.06.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
2:6
Pensacola Blue Wahoos
Pensacola Blue Wahoos
Обзор
01.06.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
6:4
Pensacola Blue Wahoos
Pensacola Blue Wahoos
Обзор
31.05.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
3:1
Pensacola Blue Wahoos
Pensacola Blue Wahoos
Обзор
30.05.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
6:1
Pensacola Blue Wahoos
Pensacola Blue Wahoos
Обзор
Комментарии к матчу
