29.05.2025
Смотреть онлайн Mobile Baybears - Biloxi Shuckers 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Mobile Baybears — Biloxi Shuckers . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 2
29 мая 2025
Превью матча Mobile Baybears — Biloxi Shuckers
История последних встреч
Mobile Baybears
Biloxi Shuckers
3 побед
2 побед
60%
40%
01.06.2025
Mobile Baybears
1:5
Biloxi Shuckers
01.06.2025
Mobile Baybears
2:1
Biloxi Shuckers
31.05.2025
Mobile Baybears
1:2
Biloxi Shuckers
30.05.2025
Mobile Baybears
4:1
Biloxi Shuckers
30.05.2025
Mobile Baybears
2:1
Biloxi Shuckers
Комментарии к матчу