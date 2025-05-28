28.05.2025
Смотреть онлайн Tennessee Smokies - Birmingham Barons 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Tennessee Smokies — Birmingham Barons . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Отложен
- : -
28 мая 2025
Превью матча Tennessee Smokies — Birmingham Barons
История последних встреч
Tennessee Smokies
Birmingham Barons
3 побед
3 побед
50%
50%
01.06.2025
Tennessee Smokies
4:8
Birmingham Barons
01.06.2025
Tennessee Smokies
1:2
Birmingham Barons
31.05.2025
Tennessee Smokies
8:7
Birmingham Barons
30.05.2025
Birmingham Barons
2:0
Tennessee Smokies
30.05.2025
Tennessee Smokies
1:0
Birmingham Barons
01.06.2025
Tennessee Smokies
1:2
Birmingham Barons
31.05.2025
Tennessee Smokies
8:7
Birmingham Barons
30.05.2025
Birmingham Barons
2:0
Tennessee Smokies
30.05.2025
Tennessee Smokies
1:0
Birmingham Barons
29.05.2025
Tennessee Smokies
2:0
Birmingham Barons
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу