28.05.2025
Смотреть онлайн Mobile Baybears - Biloxi Shuckers 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Mobile Baybears — Biloxi Shuckers . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Отложен
- : -
28 мая 2025
Превью матча Mobile Baybears — Biloxi Shuckers
История последних встреч
Mobile Baybears
Biloxi Shuckers
4 побед
2 побед
67%
33%
01.06.2025
Mobile Baybears
1:5
Biloxi Shuckers
01.06.2025
Mobile Baybears
2:1
Biloxi Shuckers
31.05.2025
Mobile Baybears
1:2
Biloxi Shuckers
30.05.2025
Mobile Baybears
4:1
Biloxi Shuckers
30.05.2025
Mobile Baybears
2:1
Biloxi Shuckers
