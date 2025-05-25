25.05.2025
Смотреть онлайн Mississippi Braves - Montgomery Biscuits 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Mississippi Braves — Montgomery Biscuits . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
0 : 1
25 мая 2025
Превью матча Mississippi Braves — Montgomery Biscuits
История последних встреч
Mississippi Braves
Montgomery Biscuits
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Mississippi Braves
0:1
Montgomery Biscuits
Комментарии к матчу