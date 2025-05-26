26.05.2025
Смотреть онлайн Pensacola Blue Wahoos - Birmingham Barons 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Pensacola Blue Wahoos — Birmingham Barons . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
2 : 6
26 мая 2025
Превью матча Pensacola Blue Wahoos — Birmingham Barons
История последних встреч
Pensacola Blue Wahoos
Birmingham Barons
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Pensacola Blue Wahoos
0:2
Birmingham Barons
Комментарии к матчу