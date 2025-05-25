Смотреть онлайн Chattanooga Lookouts - Mobile Baybears 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Chattanooga Lookouts — Mobile Baybears . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .