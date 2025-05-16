16.05.2025
Смотреть онлайн Birmingham Barons - Chattanooga Lookouts 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Birmingham Barons — Chattanooga Lookouts . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
4 : 3
16 мая 2025
Превью матча Birmingham Barons — Chattanooga Lookouts
История последних встреч
Birmingham Barons
Chattanooga Lookouts
1 победа
3 побед
25%
75%
11.08.2025
Birmingham Barons
0:1
Chattanooga Lookouts
19.05.2025
Birmingham Barons
3:5
Chattanooga Lookouts
18.05.2025
Birmingham Barons
4:7
Chattanooga Lookouts
17.05.2025
Birmingham Barons
4:2
Chattanooga Lookouts
Комментарии к матчу