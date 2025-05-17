Фрибет 15000₽
17.05.2025

Смотреть онлайн Montgomery Biscuits - Biloxi Shuckers 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Montgomery BiscuitsBiloxi Shuckers . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Montgomery Biscuits
Завершен
4 : 3
17 мая 2025
Biloxi Shuckers
Смотреть онлайн
Превью матча Montgomery Biscuits — Biloxi Shuckers

История последних встреч

Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
Biloxi Shuckers
Montgomery Biscuits
1 победа
2 побед
33%
67%
04.06.2025
Biloxi Shuckers
Biloxi Shuckers
2:0
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
Обзор
18.05.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
4:1
Biloxi Shuckers
Biloxi Shuckers
Обзор
18.05.2025
Montgomery Biscuits
Montgomery Biscuits
3:6
Biloxi Shuckers
Biloxi Shuckers
Обзор
