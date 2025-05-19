Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.05.2025

Смотреть онлайн Birmingham Barons - Chattanooga Lookouts 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНизшая лига по бейсболу: Birmingham BaronsChattanooga Lookouts . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Низшая лига по бейсболу
Birmingham Barons
Завершен
3 : 5
19 мая 2025
Chattanooga Lookouts
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Birmingham Barons — Chattanooga Lookouts

Команда Birmingham Barons в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Chattanooga Lookouts, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Birmingham Barons, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Birmingham Barons
Birmingham Barons
Chattanooga Lookouts
Birmingham Barons
2 побед
2 побед
50%
50%
11.08.2025
Birmingham Barons
Birmingham Barons
0:1
Chattanooga Lookouts
Chattanooga Lookouts
Обзор
18.05.2025
Birmingham Barons
Birmingham Barons
4:7
Chattanooga Lookouts
Chattanooga Lookouts
Обзор
17.05.2025
Birmingham Barons
Birmingham Barons
4:2
Chattanooga Lookouts
Chattanooga Lookouts
Обзор
16.05.2025
Birmingham Barons
Birmingham Barons
4:3
Chattanooga Lookouts
Chattanooga Lookouts
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Барыс Барыс
15 Ноября
17:00
Tundra Esports Tundra Esports
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Ноября
20:00
BESTIA BESTIA
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
15 Ноября
21:00
ХК Сочи ХК Сочи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
15 Ноября
17:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
15 Ноября
17:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
15 Ноября
18:00
FaZe FaZe
Team Falcons Team Falcons
15 Ноября
16:30
Сайпа Сайпа
Лукко Лукко
15 Ноября
18:00
Таппара Таппара
Пеликанс Пеликанс
15 Ноября
18:00
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
15 Ноября
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA