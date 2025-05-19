Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу : Birmingham Barons — Chattanooga Lookouts . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Birmingham Barons — Chattanooga Lookouts

Команда Birmingham Barons в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Chattanooga Lookouts, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Birmingham Barons, в том матче победу одержали гостьи.