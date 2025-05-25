25.05.2025
Смотреть онлайн Агуаскальентес - Чиуауа 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛМБ: Агуаскальентес — Чиуауа . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛМБ
Отменен
6 : 7
25 мая 2025
Превью матча Агуаскальентес — Чиуауа
История последних встреч
Агуаскальентес
Чиуауа
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Агуаскальентес
4:6
Чиуауа
