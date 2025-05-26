Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛМБ : Кампече — Пуэбла . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Кампече — Пуэбла

Команда Кампече в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Пуэбла, в том матче победу одержали гостьи.