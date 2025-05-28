Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛМБ : Мехико — Оахака . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Мехико — Оахака

Команда Мехико в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Мехико, в том матче победу одержали гостьи.