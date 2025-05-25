25.05.2025
Смотреть онлайн Кинтана-Роо - Мехико 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика ЛМБ: Кинтана-Роо — Мехико . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Мексика ЛМБ
Завершен
1 : 17
25 мая 2025
Превью матча Кинтана-Роо — Мехико
История последних встреч
Кинтана-Роо
Мехико
0 побед
1 победа
0%
100%
25.05.2025
Кинтана-Роо
2:3
Мехико
Комментарии к матчу