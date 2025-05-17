17.05.2025
Смотреть онлайн Атланта Брэйвз - Бостон Ред Сокс 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ: Атланта Брэйвз — Бостон Ред Сокс . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:10 по московскому времени .
МСК
МЛБ
Завершен
4 : 2
17 мая 2025
Превью матча Атланта Брэйвз — Бостон Ред Сокс
История последних встреч
Атланта Брэйвз
Бостон Ред Сокс
2 побед
3 побед
40%
60%
01.06.2025
Бостон Ред Сокс
3:1
Атланта Брэйвз
31.05.2025
Бостон Ред Сокс
0:5
Атланта Брэйвз
31.05.2025
Бостон Ред Сокс
5:1
Атланта Брэйвз
18.05.2025
Атланта Брэйвз
10:4
Бостон Ред Сокс
18.05.2025
Атланта Брэйвз
6:7
Бостон Ред Сокс
Комментарии к матчу