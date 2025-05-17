Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — МЛБ : Кливленд Гардианс — Цинциннати Редс . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Кливленд Гардианс — Цинциннати Редс

Команда Кливленд Гардианс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Цинциннати Редс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Кливленд Гардианс, в том матче победу одержали гостьи.