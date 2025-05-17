Фрибет 15000₽
17.05.2025

Смотреть онлайн Кливленд Гардианс - Цинциннати Редс 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАМЛБ: Кливленд ГардиансЦинциннати Редс . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

МЛБ
Кливленд Гардианс
Завершен
4 : 5
17 мая 2025
Цинциннати Редс
Превью матча Кливленд Гардианс — Цинциннати Редс

Команда Кливленд Гардианс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Цинциннати Редс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Кливленд Гардианс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Кливленд Гардианс
Кливленд Гардианс
Цинциннати Редс
Кливленд Гардианс
0 побед
2 побед
0%
100%
18.05.2025
Кливленд Гардианс
Кливленд Гардианс
1:3
Цинциннати Редс
Цинциннати Редс
Обзор
18.05.2025
Кливленд Гардианс
Кливленд Гардианс
1:4
Цинциннати Редс
Цинциннати Редс
Обзор
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA