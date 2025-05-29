29.05.2025
Смотреть онлайн Springfield Cardinals - Northwest Arkansas Naturals 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Springfield Cardinals — Northwest Arkansas Naturals . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
3 : 7
29 мая 2025
Превью матча Springfield Cardinals — Northwest Arkansas Naturals
История последних встреч
Springfield Cardinals
Northwest Arkansas Naturals
3 побед
2 побед
60%
40%
02.06.2025
Springfield Cardinals
5:4
Northwest Arkansas Naturals
01.06.2025
Springfield Cardinals
8:10
Northwest Arkansas Naturals
31.05.2025
Springfield Cardinals
4:2
Northwest Arkansas Naturals
31.05.2025
Springfield Cardinals
0:1
Northwest Arkansas Naturals
30.05.2025
Springfield Cardinals
6:0
Northwest Arkansas Naturals
Комментарии к матчу