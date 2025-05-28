28.05.2025
Смотреть онлайн Midland Rockhounds - Corpus Christi Hooks 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Midland Rockhounds — Corpus Christi Hooks . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Низшая лига по бейсболу
Завершен
5 : 3
28 мая 2025
Превью матча Midland Rockhounds — Corpus Christi Hooks
История последних встреч
Midland Rockhounds
Corpus Christi Hooks
4 побед
1 победа
80%
20%
01.06.2025
Midland Rockhounds
7:0
Corpus Christi Hooks
01.06.2025
Midland Rockhounds
5:0
Corpus Christi Hooks
31.05.2025
Midland Rockhounds
2:3
Corpus Christi Hooks
30.05.2025
Midland Rockhounds
2:1
Corpus Christi Hooks
29.05.2025
Midland Rockhounds
9:5
Corpus Christi Hooks
Комментарии к матчу