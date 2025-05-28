28.05.2025
Смотреть онлайн Arkansas Travelers - SA Missions 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: Arkansas Travelers — SA Missions . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
Низшая лига по бейсболу
28 мая 2025
Превью матча Arkansas Travelers — SA Missions
История последних встреч
Arkansas Travelers
SA Missions
2 побед
3 побед
40%
60%
01.06.2025
Arkansas Travelers
2:4
SA Missions
01.06.2025
Arkansas Travelers
3:2
SA Missions
31.05.2025
Arkansas Travelers
2:4
SA Missions
30.05.2025
Arkansas Travelers
6:4
SA Missions
29.05.2025
Arkansas Travelers
0:1
SA Missions
